Dai un'occhiata ai trofei Lego presentati ai vincitori del Gran Premio di Gran Bretagna di F1

Nell'ambito della partnership in corso tra Lego e la Formula 1, abbiamo visto accadere ogni sorta di cose entusiasmanti. Dai set dedicati alle auto Lego F1 funzionanti che sono state utilizzate in una gara sciocca e breve, questa partnership è già stata fruttuosa, ma è stata ampliata anche durante il fine settimana.

Dopo la conclusione del frenetico Gran Premio di Gran Bretagna, ai piloti e al costruttore vincitore sono stati consegnati trofei interamente realizzati in Lego. L'"argenteria" è stata realizzata dai designer Lego presso il negozio di modellismo di Billund, in Danimarca, e ha impiegato sette persone per ben 210 ore per costruire tutti e quattro i trofei.

Il più grande dei due è andato al pilota vincitore e al costruttore, con entrambi questi trofei che misurano 59 cm di altezza, mentre il trofeo del secondo e del terzo classificato è arrivato a 43 cm ciascuno.

Il trofeo per il primo posto comprendeva 2.717 pezzi e pesava oltre 2 kg. Ogni trofeo è stato anche costruito per riflettere il trofeo d'oro Royal Automobile Club che viene tipicamente consegnato ai vincitori della gara e lo è stato sin dal suo inizio nel 1950.

