Dai un'occhiata al controller Mega Drive di Sega e Lego

Lego e Sega hanno già collaborato in precedenza, principalmente per la costruzione di set basati sui giochi di Sonic the Hedgehog. Ma a quanto pare, sono in procinto di approfondire la loro partnership e Lego rilascerà presto un set basato sul controller più iconico dell'azienda.

Perdonaci Dreamcast, ma stiamo ovviamente parlando di Mega Drive... la console a 16 bit che ha dato filo da torcere a Nintendo nella prima metà degli anni '90. La collaborazione è nota da precedenti fughe di notizie, ma ora anche l'utente Bluesky Wario64 ha trovato una prima immagine dell'unità.

Puoi dare un'occhiata a come appare qui sotto. La premiere è prevista per l'8 settembre, ma purtroppo non sembra essere disponibile separatamente, solo come bonus con acquisti Lego più grandi (almeno 130€, equivalenti a 113€). Il controller Lego è composto da 260 pezzi, e ora teniamo le dita incrociate sul fatto che Lego e Sega svilupperanno congiuntamente un set Mega Drive del tipo che l'Atari 2600 e il NES hanno precedentemente ricevuto.