Dai un'occhiata al merchandising che Sega sta portando al Tokyo Game Show

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Se ti piacciono Sonic the Hedgehog e/o il merchandising dei videogiochi (che dovrebbe coprire circa il 99% di chi legge questo), allora il Tokyo Game Show sarà una sorta di paradiso. Sega (tramite Sonic City) ha ora svelato il merchandising che porterà per i partecipanti da acquistare e acquistare, ed è davvero qualcosa di interessante.

Stiamo parlando di due magliette alla moda, oltre a un portachiavi di Sonic Mania, che ha già alimentato molte speculazioni sul motivo per cui lo stanno portando, considerando che il gioco è uscito nel 2017. Hanno anche alcuni oggetti UFO Catcher per i collezionisti.

Dai un'occhiata alle prelibatezze qui sotto. Sei mai stato al Tokyo Game Show o hai intenzione di provarci qualche volta?