news
Crazy Taxi: World Tour
Dai un'occhiata al multiplayer di Crazy Taxi: World Tour
Perché dovresti girare da solo in taxi quando puoi farlo con i tuoi amici online?
HQ
Come abbiamo già riportato, Sega condurrà un test di rete chiuso per Crazy Taxi: World Tour a settembre, con il 31 agosto come scadenza per le iscrizioni (puoi leggere di più qui). Purtroppo, non tutti i paesi potranno partecipare, e sappiamo che non tutti vogliono partecipare al test di giochi incompiuti.
Tuttavia, ciò non significa che ci perderanno il ritorno della guida spericolata in un taxi giallo brillante, perché durante il recente Opening Night Live, Sega ha pubblicato un nuovo trailer che mostra come potrebbe apparire quando giochiamo insieme a Crazy Taxi: World Tour.
Puoi trovare il video qui sotto, e il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X nel 2027, con una data ancora da annunciare.
HQ