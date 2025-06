Dai un'occhiata al pacchetto personaggi di Sonic Prime per Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Il concetto di bonus per il preordine non è sempre apprezzato dai giocatori perché significa che sei incoraggiato a comprare il maiale nel poke. Dopotutto, non è molto divertente acquistare un gioco schifoso per £ 70 / € 80 solo per ottenere un cappello verde, un'emoji di filo interdentale e una pelle di tartan per il tuo coltello.

Sonic Racing: Crossworlds non sembra avere nulla di tutto ciò, ma ha un bonus extra per coloro che acquistano la versione più costosa del gioco, vale a dire il Sonic Prime Character Pack. Fortunatamente, sembra ben fatto e include Nine, Rusty Rose e Dread - e puoi controllare come appaiono nel post di Threads qui sotto.

Questi sono inclusi se acquisti il Season Pass per il gioco o opti per la Digital Deluxe Edition. Sonic Racing: Crossworlds uscirà il 25 settembre per l'intera batteria di PC, PlayStation, Switch e Xbox.