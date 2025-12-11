Dai un'occhiata al poster del film Supergirl prima del trailer di oggi

HQ

Come abbiamo riportato due giorni fa, vedremo il primo trailer di Supergirl questa settimana, e mercoledì sera il produttore e responsabile DC James Gunn ha finalmente rivelato quando andrà in onda. Ora possiamo confermare che sarà rilasciato oggi alle 17:00 BST / 18:00 CET.

Mentre aspettiamo l'arrivo del trailer tra qualche ora (lo troverete qui su Gamereactor, ovviamente), Gunn ci ha regalato qualche breve teaser sui social media - e ha condiviso il poster del film, incluso lo slogan del film: "Verità, Giustizia, Qualunque cosa."

Dai un'occhiata qui sotto. Torneremo con il trailer e altre informazioni questa sera.