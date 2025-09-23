Dai un'occhiata al primo poster del thriller di spionaggio di Hideo Kojima Physint

HQ

Dopo averci fatto conoscere i giochi di tipo Strand e essersi tuffato nell'horror con l'emozionante OD realizzato insieme al regista Jordan Peele, sembra che Kojima stia tornando leggermente alle sue radici con un gioco di spionaggio in Physint.

Il gioco, che finora è stato avvolto nel mistero, ha il suo primo poster rivelato nell'ambito delle celebrazioni del 10° anniversario di Kojima Productions. Nel poster, vediamo un personaggio principale in silhouette, il cui corpo divide uno sfondo bianco da un paesaggio urbano scuro, con la frase "Here Comes the Feeling" scritta come slogan del poster.

Non abbiamo idea di cosa significhi veramente e, conoscendo Kojima, quando avremo finito il gioco potremmo non saperlo nemmeno noi. Abbiamo anche rivelato il cast di alcuni degli attori del progetto, tra cui Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe.