Dai un'occhiata al primo segno di vita da Ready or Not: Here I Come

Il film horror del 2019 Ready or Not è stato un enorme successo, recuperando più volte i costi delle riprese e del marketing. Nonostante si sia parlato a lungo di un sequel, ci sono voluti sei anni prima che iniziassero le riprese (come abbiamo riportato in precedenza).

E ora abbiamo il primo segno di vita da Ready or Not 2: Here I Come, quando le attrici Samara Weaving (che ha recitato nel primo film) e Kathryn Newton rivelano via Instagram che le riprese si sono concluse e ci forniscono un primo sguardo ai rispettivi personaggi - il che non rivela molto se non che sembra che diventerà davvero cruento.

Il 10 aprile 2026 è la data della premiere nei cinema.