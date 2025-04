Dai un'occhiata al primo teaser dell'anime Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run

HQ

La settima parte del leggendario manga di Hirihiko Araki sta finalmente ottenendo il suo adattamento anime. Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run ha appena ricevuto il suo primo teaser, mostrandoci uno scorcio dell'avventura anime occidentale.

Dopo la fine di Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, l'universo come lo conosciamo è stato ripristinato, permettendo alla serie di viaggiare indietro nel tempo fino al 19° secolo ancora una volta. Invece di essere ambientato nell'Inghilterra vittoriana, però, la settima parte de Le bizzarre avventure di JoJo viaggia verso ovest, seguendo lo storpio Johnny Joestar mentre si avventura in una corsa attraverso l'America nella speranza di riacquistare l'uso delle gambe.

Spesso citato come il miglior lavoro di Araki, l'adattamento anime di Steel Ball Run è stato molto atteso dai fan da quando lo studio David Productions ha iniziato ad adattare Le bizzarre avventure di JoJo. Non abbiamo ancora una data di uscita, ma la serie è attualmente in produzione.

Annuncio pubblicitario: