Dai un'occhiata al primo teaser di Chief of War, con Jason Momoa

Apple TV+ ha appena svelato il primo teaser della sua prossimaChief of War serie drammatica, un'ambiziosa produzione che mira a rappresentare le Hawaii del XVIII secolo e la brutale lotta per unire le isole. A guidare il cast è Jason Momoa nei panni del capo della guerra Ka'iana, e il trailer è ricco di ampi paesaggi e intense sequenze di battaglia.

Momoa, che ha origini hawaiane, è produttore insieme a Thomas Pa'a Sibbett, e insieme sperano di portare qualcosa di nuovo sullo schermo, raccontando una storia che non è stata ampiamente esplorata in televisione prima.

Oltre a Momoa, la serie presenta attori come Temuera Morrison, Luciane Buchanan e Cliff Curtis in ruoli chiave. Chief of War è stato girato sia alle Hawaii che in Nuova Zelanda, con lo stesso Momoa che dirige il finale di stagione. La serie è composta da nove episodi e sarà presentata in anteprima mondiale su Apple TV+ il 1° agosto.

Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

