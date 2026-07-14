Dai un'occhiata al primo teaser trailer di Crystal Lake

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Quest'autunno, finalmente torneremo ancora una volta all'universo cult-classic e inquietante di Venerdì 13, quando la serie TV Crystal Lake debutterà. Questo è un prequel dei film e quindi si concentra sul passato di Jason Voorhees e, soprattutto, su sua madre, la signora Voorhees (interpretata da Linda Cardellini), che cerca vendetta per il tragico destino del figlio in un campo estivo.

In altre parole, c'è il potenziale per qualcosa di davvero emozionante, e ora è stato rilasciato il primo teaser trailer. Sembra che abbiano preso alcune libertà con l'originale, come far annegare Jason negli anni '70 invece che negli anni '50 (come nei film). Guarda il video qui sotto e la prima è prevista per il 15 ottobre - giusto in tempo per il via delle celebrazioni di Halloween...