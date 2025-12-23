Dai un'occhiata al primo teaser ufficiale per Avengers: Doomsday

HQ

Mentre chi andrà a vedere Avatar: Fire & Ash ha già visto il teaser ufficiale di Avengers: Doomsday, ora Marvel lo ha pubblicato sui suoi social media e qui sotto abbiamo il trailer per voi. È la prima volta che vediamo queste immagini senza che sembrino un camrip, ma non ci danno molte informazioni nuove.

Nel trailer, vediamo qualcuno che guida una moto attraverso quello che sembra un sobborgo americano isolato prima che venga rivelato un bambino. Chi tiene in braccio quel bambino? Nientemeno che Steve Rogers, alias Chris Evans.

Come se non potessimo mettere insieme due più due, questo conferma ufficialmente che Steve Rogers sta tornando, cosa che già sapevamo. Ci sono diversi trailer di Doomsday nei cinema in questo momento, incluso uno che apparentemente mostra un look nuovo (o vecchio) di Thor. Immaginiamo che le vedremo nei prossimi giorni.