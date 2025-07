Dai un'occhiata al prossimo dramma costellato di star di Luca Guadagnino

Fresco dopo Challengers e Queer, il regista Luca Guadagnino si sta già preparando a mostrare al mondo la sua prossima fatica da regista. Conosciuto come After the Hunt, questo è un dramma costellato di star che pone domande sulla vittimizzazione e su come questa influisca sulle diverse persone nella scala sociale.

Ruota attorno a un personaggio principale interpretato da Julia Roberts, che si trova di fronte a un dilemma quando uno dei suoi allievi interpretato da Ayo Edebiri si rivolge a lei con una storia straziante che ruota attorno a uno dei suoi amici intimi interpretato da Andrew Garfield. Questo personaggio maschile ha presumibilmente oltrepassato il limite durante un berretto da notte, ma in che modo non è specificato, piuttosto veniamo introdotti a una serie di storie contrastanti che suggeriscono che il personaggio di Edebiri potrebbe plagiare il suo lavoro e usare il personaggio di Garfield come un modo per diventare una vittima e sovvertire queste affermazioni. A meno che non avesse ragione, e non sia una vittima bisognosa di giustizia... Che cosa c'è di veramente vero?

Inutile dire che After the Hunt sembra un film piuttosto intenso, come dimostra l'ultimo trailer. Dai un'occhiata qui sotto prima della premiere di ottobre.