Dai un'occhiata al secondo trailer di MindsEye, che conferma la data di uscita di giugno

HQ

IO Interactive e lo studio Build A Rocket Boy hanno svelato un nuovo teaser trailer per il loro thriller fantascientifico MindsEye. Questo nuovo trailer si concentra sulla storia del gioco e si chiama "Welcome to Redrock", una città ambientata nel deserto in un futuro prossimo dove la tecnologia domina ogni aspetto della vita, gli automi svolgono la maggior parte dei compiti e tutto è collegato a un unico algoritmo che controlla tutto ciò che è inorganico.

"Non vediamo l'ora che i giocatori si tuffino inMindsEye, un gioco meticolosamente progettato con una storia stimolante, in cui tecnologia e ambizione si scontrano e scatenano le loro inevitabili conseguenze", ha dichiarato Leslie Benzies, direttore diMindsEye Benzies.

Il comunicato stampa ha anche confermato che MindsEye uscirà su PC, PS5 e Xbox Series il 10 giugno 2025, al prezzo di 59.99 euro. Coloro che desiderano preordinare il gioco da questo punto in poi riceveranno alcuni bonus per il preordine, nella foto qui sotto.

Infine, Build A Rocket Boy ci ha comunicato che MindEye avrà i contenuti post-rilascio confermati e forniti attraverso Arcadia, lo strumento di creazione e distribuzione di Build A Rocket Boy. Questa piattaforma consente il rapido sviluppo di contenuti AAA, facilitando la creazione e la distribuzione di nuove esperienze di gioco su base continuativa. Se stavate pensando a un sistema di creazione di contenuti "artificiale", vi sbagliate, poiché si tratta di una libreria di risorse e di uno strumento ufficiale di creazione e modifica, progettato per consentire ai giocatori di creare i propri contenuti di gioco e condividerli con la community.

HQ

Cosa ne pensi di MindsEye ?