Dai un'occhiata al trailer epico e ricco d'azione di fantascienza di No Law

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The Ascent ha avuto qualche problema al lancio, ma ha comunque offerto un'avventura fantascientifica unica che dimostra che lo studio svedese Neon Giant conosceva davvero bene il cyberpunk. Dopo aver ricevuto una dose di amore tanto necessario, il gioco ha trovato il suo valore ed è diventato un'avventura d'azione memorabile.

Il motivo per cui menzioniamo questo è che Neon Giant tornerà presto con una nuova avventura fantascientifica, e questa volta sembra che offrirà valori produttivi davvero sontuosi. Stiamo parlando di No Law, che si svolge nella distopica città neo-steampunk di Port Desire, controllata dalla mafia e dalle gang.

No Law è stato presentato durante Opening Night Live, e potete vedere il gioco nel video qui sotto. Come potete vedere, questa volta è un gioco in prima persona e sembra offrire sia azione che stealth. È previsto che uscirà il prossimo anno e sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.