Dai un'occhiata alla collaborazione di Ikea con Xbox

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Si sa da tempo che il team Xbox di Microsoft e IKEA stanno lavorando a una collaborazione congiunta, che doveva essere svelata integralmente alla Gamescom. Ora che è successo, e invece di un tipico nome tradizionale svedese, questa collezione si chiama YXSTABY.

IKEA

Consiste in una collezione di nove oggetti, tra cui una sdraio con supporto per controller, uno sgabello ispirato a una levetta analogica Xbox, una ciotola con un disegno tratto dalla croce del Xbox Elite Controller Series 2, un cuscino, scatole per esposizioni da collezione e un tavolino laterale. Puoi leggere di più sulla collezione sul sito web di IKEA, e il designer di IKEA Sweden David Wahl commenta l'onore di aver potuto creare questa collaborazione come segue:

"Ho fatto la coda tutta la notte 25 anni fa per mettere le mani sulla prima console Xbox, quindi quelle forme mi sono nostalgiche. La sfida era farla funzionare come uno sgabello, con la giusta curva di seduta e stabilità, pur dando la sensazione di una levetta a pollice. Si muove persino come una levetta, così si inclina con te mentre giochi."

Il 1° ottobre è il giorno del lancio. Assicurati di arrivare presto se vedi qualcosa che ti piace, perché sospettiamo che molti articoli si esauriscono rapidamente e poi vengono rivenduti a un prezzo elevato dagli scalper.

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