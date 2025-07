Dai un'occhiata alla collezione di Spider-Man in Magic: The Gathering

HQ

Se sei un fan dei giochi di carte collezionabili, saprai che Magic: The Gathering, probabilmente il più noto di tutti, collabora con noti franchise e serie della cultura pop come parte della sua linea Universes Beyond. In passato abbiamo visto collaborazioni come Assassin's Creed, Baldur's Gate o la recente collaborazione con Final Fantasy (che ha riscosso un tale successo da aver colto di sorpresa la stessa Wizards of the Coast). E ora si preparano a lanciare una nuova collezione che porterà un sorriso sui volti dei fan dei fumetti Marvel, il Magic: The Gathering - Marvel's Spider-Man set.

Il nuovo set di carte, presentato al SDCC la scorsa settimana, ha mostrato ai partecipanti all'evento alcune delle carte che faranno parte del set, illustrate da artisti come Randy Gallegos, Paolo Rivera, Simon Dominic e Kevin Glint. Wizards of the Coast ne ha condivisi alcuni in alta qualità, che puoi trovare di seguito.

Per quanto riguarda le caratteristiche giocabili di questo Magic: The Gathering - set di Marvel's Spider-Man, sfrutterà ovviamente le abilità uniche dell'arrampicamuri, amico e vicino di casa di New York, ma anche le abilità dei suoi alleati, versioni multiversali e cattivi. Tra gli altri, lo Spider-Man di Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy saranno presenti nella collezione, insieme a cattivi come Venom, Green Goblin, Doctor Octopus e molti altri.

Il set di Spider-Man in Magic: The Gathering arriverà ufficialmente il 26 settembre, anche se potrai iniziare a provarlo dalla prima settimana del mese nei negozi specializzati.