Dai un'occhiata alla locandina del nuovo film per Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 1 purtroppo sembra essere diventato una sorta di delusione per Netherrealm e Warner, che hanno recentemente staccato la spina a tutti i futuri DLC per il gioco di combattimento. Ma non dovremo aspettare il prossimo gioco della serie per goderci le nuove sensazionali Fatalities.

Già a ottobre uscirà il film Mortal Kombat II, dove i combattenti tornano per una nuova edizione del torneo altamente letale. Il primo film è stato un discreto successo, anche se i fan hanno davvero odiato il personaggio principale Cole Young che è stato creato per il film.

Mentre la Warner Bros. Pictures ha ora rilasciato un nuovo poster per il film, che chiaramente parodia Mission Impossible e vecchi film d'azione, i commenti stanno arrivando da persone che vogliono che Cole scompaia fin dai titoli di testa in modo che non possa contaminare anche questo film. Resta da vedere se ciò accadrà quando il film sarà presentato in anteprima il 25 ottobre, ma almeno il pubblico di prova lo adora.

Nel frattempo, potete trovare il nuovo poster qui sotto. Cosa ne pensi di questo e del film?