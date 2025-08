Dai un'occhiata alla moto Honda funzionante fatta per assomigliare alla Koraidon di Pokémon Scarlet/Violet

HQ

Di recente, abbiamo riportato della collaborazione tra Honda e The Pokémon Company, una mossa che è stata ispirata dall'idea di creare una moto da lavoro fatta per assomigliare al leggendario mostro tascabile di Pokémon Scarlet/Violet noto come Koraidon. All'epoca, era stato promesso che la moto sarebbe stata mostrata per intero a Suzuka durante il 8 Hours Endurance Road Race, cosa che ora è stata e non c'è più.

A tal fine, ora abbiamo la prova visiva della moto Koraidon in azione, secondo Honda. La bici ha braccia, gambe, testa e mascella mobili e scivola a un ritmo costante, il tutto senza la necessità di un ciclista. Il problema principale è che è una bici piuttosto lenta e richiede una sorta di stabilizzatore per mantenerla in posizione verticale.

Dai un'occhiata alla clip qui sotto per vedere Koraidon illuminare Suzuka.

Annuncio pubblicitario: