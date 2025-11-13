Dai un'occhiata alla nuova auto di Formula 1 Audi

HQ

In vista della stagione 2026 di Formula 1, Audi ha ora mostrato la sua vettura, che senza sponsor è ridicolmente deliziosa. La squadra stessa è finanziata dal fondo sovrano del Qatar e il capo di Audi F1 non è altro che l'ex capo della Ferrari Mattia Binotto e i due piloti sotto contratto sono Nico Hülkenberg (Germania) e Gabriel Bortoleto (Brasile).

Estratto dal comunicato stampa ufficiale:

"Con la presentazione dell'Audi Concept C, lanciata nel settembre 2025, l'azienda ha fatto una dichiarazione chiara: la futura filosofia di design di Audi è caratterizzata da una chiarezza coerente. L'Audi F1 Project sarà un pioniere per la nuova identità del marchio, che sarà implementata in futuro sia per il team di F1 che per Audi nel suo complesso. L'identità visiva del futuro team Audi F1 si basa sulla filosofia di design recentemente introdotta e sui suoi quattro principi di design: chiaro, tecnico, intelligente ed emozionale. Al centro ci sono i quattro anelli, che sono le fondamenta su cui è costruito il resto del marchio. L'obiettivo dell'azienda è quello di avere l'auto più sorprendente in pista quando entra nell'apice del motorsport. L'Audi R26 Concept, presentata a Monaco di Baviera a novembre, è una delle prime espressioni della nuova identità visiva del marchio e offre un'anteprima molto distinta della combinazione di colori e del design della prima auto da corsa di Formula 1 del marchio, che sarà svelata nel gennaio 2026. Superfici grafiche minimaliste, definite da precisi tagli geometrici, si integrano perfettamente con la geometria della vettura da corsa. La tavolozza dei colori comprende titanio, nerofumo e il nuovo rosso Audi.

Il colore titanio è stato sviluppato per l'Audi Concept C e svolgerà un ruolo importante nella futura tavolozza di colori del marchio. È sinonimo di prestazioni e precisione tecnica, che affondano le radici nella tradizione motoristica dell'azienda, ma trasmettono anche una calda eleganza. Con l'identità per la Formula 1, il marchio introduce un nuovo rosso, il rosso Audi, che diventerà una caratteristica distintiva centrale del futuro team Audi F1. Audi sfoggerà anche anelli rossi, utilizzati in modo selettivo per sottolineare la sua presenza in Formula 1. La nuova identità visiva di Audi giocherà un ruolo anche al di fuori della pista. L'esperienza di design si estende oltre l'auto all'intera esperienza F1 del marchio, dal motorhome alle aree per i fan e i VIP, fino al box e all'abbigliamento del team".