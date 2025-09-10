Dai un'occhiata alla nuova McLaren 750S JC96 edizione speciale

HQ

Il Japan Grand Touring Car Championship del 1996 è stata una vittoria schiacciante per la McLaren e la sua hypercar di F1 progettata da Gordon Murray, qualcosa che il produttore britannico sta ora celebrando con un'edizione speciale della 750S che sarà rilasciata solo in Giappone. Questa edizione speciale monta l'aerodinamica High Downforce Kit della versione MSO della 750S e sarà venduta (in Giappone) sia come coupé che come spider. All'interno, però, è la stessa roba di quella normale. Un V8 biturbo da quattro litri che eroga 740 cavalli e fa 0-62 mph in 2,4 secondi.