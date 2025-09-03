Dai un'occhiata alla nuova scheda madre N7 B850 AMD di NZXT

HQ

Alla Gamescom, non sono solo le prossime uscite e le promesse future per i prossimi anni nel settore dei videogiochi. La fiera tedesca si espande anno dopo anno con sempre più spazio per le tecnologie e l'hardware che danno vita a questi giochi e li supportano.

NZXT, azienda specializzata in componenti e periferiche per il gaming su PC, era presente alla Gamescom 25 e ha annunciato una nuova scheda madre ottimizzata e progettata per i processori AMD Ryzen serie 9000 basati sull'architettura Zen 5. È la scheda madre N7 B850, che diventa la base su cui costruire qualsiasi computer AMD oggi.

Oltre al design pulito e aerodinamico di AMD, l'AMD N7 B850 combina il supporto per la RAM DDR 5 e le porte PCIe 5.0 con prestazioni termiche avanzate. Prova di ciò è, ad esempio, il dissipatore di calore integrato in uno degli slot three integrati M.2 della scheda.

Il AM5 socket supporta i processori AMD Ryzen serie 7000, 8000 e 9000 e quattro slot DIMM DDR5 per un massimo di 256 GB di RAM. Lo slot di espansione PCIe 5.0 x16 è destinato alle GPU di nuova generazione, oltre a due slot PCIe 4.0 x16 per schede aggiuntive ad alta velocità.

L'NZXT N7 B850 AMD è compatibile con i connettori e le ventole RGB di NXZT ed è compatibile con il software CAM NXZT. Puoi trovarlo ora sia in bianco che in nero nei normali punti vendita al dettaglio con un prezzo consigliato di 319,99 euro. Dai un'occhiata alle immagini qui sotto.