Dai un'occhiata alla nuova traccia Dr. Wily in arrivo su Sonic Racing: Crossworlds

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Come forse sapete, Mega Man arriverà in Sonic Racing: Crossworlds il 25 marzo e, essendo un personaggio di terze parti, costa un po' di soldi (è incluso nel Season Pass ma può essere acquistato separatamente), a differenza dei personaggi ospiti di Sega, che sono tutti gratuiti.

Come per tutti gli altri personaggi premium, ottieni molto per i tuoi soldi, dato che oltre a Mega Man, il pacchetto include anche Proto Man e il veicolo Rush Roadster - e ti viene persino aggiunto un nuovo circuito. È basato su Dr. Wily's Castle e, come si può immaginare, è accompagnato dal tema super-iconico del palco di Dr. Wily in Mega Man 2, che qui ha ricevuto un nuovo remix.

Se vuoi sentire com'è la musica di Dr. Wily in Sonic Racing: Crossworlds e ascoltare il brano con tutto il suo fan service, Sega e Capcom l'hanno ora svelato. Guarda il video qui sotto e, per l'amor del cielo, non dimenticare di alzare il volume.