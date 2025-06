Dai un'occhiata alla prima audizione di Dichen Lachman per il ruolo di Ms. Casey in Severance

HQ

Dire che Apple TV+ ha centrato le scelte di casting per Severance è forse un eufemismo. Gli attori che sono stati selezionati per interpretare ogni rispettivo personaggio continuano a impressionare ogni volta che sono sullo schermo, e uno di questi ottimi esempi di questo è Dichen Lachman, che è diventata famosa per la sua interpretazione come Ms. Casey.

Si scopre che Lachman era chiaramente fatta per il ruolo di Ms. Casey, poiché il servizio di streaming ha condiviso il suo nastro di audizione per il ruolo, e dimostra che fin dall'inizio era la donna per il lavoro.

Dai un'occhiata qui sotto per capire perché probabilmente non c'è mai stato alcun dubbio su chi dovrebbe interpretare Ms. Casey nella famosa serie che alla fine tornerà per una terza stagione.