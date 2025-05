Dai un'occhiata alla prima immagine da Avatar: Fire and Ash

HQ

Mancano poco meno di sei mesi al terzo capitolo epico, emozionante e rivoluzionario della saga di Avatar, e ora ci è stata offerta la prima immagine ufficiale della produzione. In esso, vediamo il personaggio di Zoe Saldaña, Neytiri, con l'arco teso e gli occhi pieni di dolore e furia, qualcosa che l'attrice ha approfondito durante una conversazione con Empire, dove ha detto:

"Poiché il dolore non ha davvero un posto dove andare, e non va via, anche la rabbia può venire da esso. I Sully saranno messi alla prova come una famiglia. Non solo tutto ciò che sta accadendo la costringerebbe a mettere in discussione il legame che ha con suo marito. Ma anche il suo legame con se stessa, con la sua gente, con la sua terra e con il modo in cui sono i Na'vi. Metterà in discussione tutto".

Anche James Cameron ha commentato la performance di Zoe nei panni di Neytiri nel film e non si è trattenuto dagli elogi:

"Zoe è incandescente in questo film. Con Emilia Pérez, viene finalmente riconosciuta come l'attrice di alto livello che abbiamo sempre saputo che sia. Ma in Fire and Ash, questo va ben oltre ciò che hai visto prima".

Dai un'occhiata all'immagine qui sotto. Avatar: Fire and Ash debutterà il 19 dicembre di quest'anno.

Non vedi l'ora di vedere Fire and Ash, o ti senti esaurito nell'universo di Avatar?