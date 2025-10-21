Dai un'occhiata alla prima immagine del reboot di Magic Knight Rayearth

Se sei un fan dei manga e degli anime classici, probabilmente conosci le Clamp, un gruppo di creatrici che hanno prodotto successi come X, Cardcaptor Sakura e Chobits nel corso degli anni, ma probabilmente sono meglio conosciute per Magic Knight Rayearth.

Il manga è diventato immensamente popolare e ha portato a un anime altrettanto popolare (sia film che serie TV) a metà degli anni '90, oltre a una varietà di videogiochi. Tuttavia, al di là dei ricordi dei fan e delle riedizioni, da allora è stato molto tranquillo intorno alla serie. Ecco perché molte persone sono state estremamente felici quando di recente è diventato chiaro che una sorta di reboot è in lavorazione.

Sebbene ci siano ancora molte domande sul progetto, è stato confermato che si tratterà di una serie TV che debutterà nel 2026. E ora è stata rilasciata la prima vera immagine, che ci dà un assaggio del look aggiornato.

Se volete tenere traccia di tutti gli ultimi annunci, esiste già un sito ufficiale (che è ancora abbastanza vuoto a parte l'immagine qui sotto). Naturalmente, riferiremo su tutti i grandi sviluppi.