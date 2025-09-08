Dai un'occhiata alla traccia Hidden World da Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Il lancio di Sonic Racing: Crossworlds si sta avvicinando rapidamente, a poco più di due settimane dal lancio. Dopo aver presentato tutti gli aspetti generali del titolo ai game show e nei trailer, e aver permesso a tutti noi di giocarci in un grande test di rete, ora si stanno concentrando sui rifinimenti.

Un brano inedito chiamato Hidden World viene ora presentato sui social media. Si ispira a Sonic Lost World, che è stato rilasciato sia per Nintendo 3DS che per Wii U nel 2013, e in una clip di venti secondi nel post qui sotto, puoi dare un'occhiata a questo brano leggermente psichedelico e incredibilmente colorato.

Il gioco uscirà il 25 settembre per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Anche una versione Switch 2 è in fase di sviluppo, ma arriverà in un secondo momento.