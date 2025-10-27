Dai un'occhiata alle immagini trapelate dal titolo cancellato God of War di Bluepoint

HQ

Per anni, ci sono state speculazioni su ciò su cui Bluepoint aveva lavorato da quando Sony ha acquisito questi esperti di remake, e c'erano voci di lunga data su nuove versioni di Metal Gear e Killzone, tra gli altri. All'inizio di quest'anno, tuttavia, abbiamo finalmente ricevuto la risposta, che è stata entusiasmante, ovviamente, ma anche estremamente deludente.

Il motivo per cui è stato rivelato è perché era appena stato tagliato. È diventato uno dei tanti progetti di live service cancellati in cui Sony aveva investito negli ultimi anni, e abbiamo scritto che le immagini probabilmente sarebbero trapelate prima o poi. E ora è esattamente quello che è successo.

Mp1st si è imbattuto in un sacco di immagini dell'avventura incompiuta che mostrano che ha un'architettura e dintorni chiaramente di ispirazione greca. Clicca sul link per dare un'occhiata e ne troverai anche alcuni nel post X qui sotto.

Non sappiamo cosa ci faccia Bluepoint oggi, ma si dice che sia un'avventura per giocatore singolo. Le voci vanno da un remake di Bloodborne e del primo God of War a qualcosa di completamente nuovo. Ma dato che di recente è stato interrotto il lavoro su questa versione live service di God of War, dovremmo aspettarci che ci vorranno alcuni anni prima di vedere risultati effettivi.