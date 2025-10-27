Gamereactor

Dai un'occhiata alle immagini trapelate dal titolo cancellato God of War di Bluepoint

Quando finalmente è stato rivelato su cosa Bluepoint stava lavorando da anni, è stato perché era stato chiuso.

HQ

Per anni, ci sono state speculazioni su ciò su cui Bluepoint aveva lavorato da quando Sony ha acquisito questi esperti di remake, e c'erano voci di lunga data su nuove versioni di Metal Gear e Killzone, tra gli altri. All'inizio di quest'anno, tuttavia, abbiamo finalmente ricevuto la risposta, che è stata entusiasmante, ovviamente, ma anche estremamente deludente.

Il motivo per cui è stato rivelato è perché era appena stato tagliato. È diventato uno dei tanti progetti di live service cancellati in cui Sony aveva investito negli ultimi anni, e abbiamo scritto che le immagini probabilmente sarebbero trapelate prima o poi. E ora è esattamente quello che è successo.

Mp1st si è imbattuto in un sacco di immagini dell'avventura incompiuta che mostrano che ha un'architettura e dintorni chiaramente di ispirazione greca. Clicca sul link per dare un'occhiata e ne troverai anche alcuni nel post X qui sotto.

Non sappiamo cosa ci faccia Bluepoint oggi, ma si dice che sia un'avventura per giocatore singolo. Le voci vanno da un remake di Bloodborne e del primo God of War a qualcosa di completamente nuovo. Ma dato che di recente è stato interrotto il lavoro su questa versione live service di God of War, dovremmo aspettarci che ci vorranno alcuni anni prima di vedere risultati effettivi.

