Dai un'occhiata alle prime foto spia della Porsche Taycan Turbo GT4 RS
Dai un'occhiata a questo veicolo elettrico omologato per la strada, ispirato alle corse, che si suppone sia l'auto elettrica da strada più veloce in giro per il Nurgburgring...
La variante ad alte prestazioni Porsche dell'auto elettrica Taycan (Turbo GT) è stata per circa un anno l'auto elettrica stradale più veloce del leggendario Nürburgring con un tempo di 7:07. Tuttavia, questo tempo è stato battuto all'inizio di quest'estate dall'auto elettrica SU7 Ultra di Xiaomi che ha percorso il tracciato di 82 curve in 7:04, un tempo che Porsche ora a sua volta intende battere con la prossima bestia Taycan Turbo GT4 RS. L'auto non è stata ancora resa pubblica, ma Pistonheads è riuscita a catturare alcune foto spia di una variante sottilmente camuffata che ha sognato intorno al Nordschleife nell'ultima settimana e tutto indica che presto verrà mostrata in tutto il suo splendore insieme a un nuovo tempo record.