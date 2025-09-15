Dai un'occhiata alle prime foto spia della Porsche Taycan Turbo GT4 RS

HQ

La variante ad alte prestazioni Porsche dell'auto elettrica Taycan (Turbo GT) è stata per circa un anno l'auto elettrica stradale più veloce del leggendario Nürburgring con un tempo di 7:07. Tuttavia, questo tempo è stato battuto all'inizio di quest'estate dall'auto elettrica SU7 Ultra di Xiaomi che ha percorso il tracciato di 82 curve in 7:04, un tempo che Porsche ora a sua volta intende battere con la prossima bestia Taycan Turbo GT4 RS. L'auto non è stata ancora resa pubblica, ma Pistonheads è riuscita a catturare alcune foto spia di una variante sottilmente camuffata che ha sognato intorno al Nordschleife nell'ultima settimana e tutto indica che presto verrà mostrata in tutto il suo splendore insieme a un nuovo tempo record.