Dai un'occhiata alle prime immagini da Ready or Not 2: Here I Come

Nonostante Ready or Not sia un film horror che ha avuto un enorme successo, sei anni dopo non c'è stato alcun sequel, che deve essere considerato piuttosto unico in questo genere. L'anno prossimo, però, finalmente arriverà il momento, quando Ready or Not 2: Here I Come debutterà ad aprile.

Questo significa che non dovrebbe passare molto tempo prima che venga rilasciato il primo trailer, ma nel frattempo People Magazine è ora in grado di mostrare le prime immagini. Qui vediamo di nuovo Samara Weaving nel ruolo principale, oltre a uno scorcio di Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar, entrambi al loro debutto nella serie cinematografica.

Puoi vedere le immagini nel link sopra, e ne troverai anche quattro nel post Bluesky qui sotto.