Dai un'occhiata alle prime immagini di Henry Cavill nel reboot Highlander

Il reboot Highlander di Chad Stahelski è attualmente in produzione. Forse questo è stato un po' ritardato perché Henry Cavill si è fatto male durante il processo, ma ora almeno vediamo le prime immagini del film, che mostrano Cavill in tutto il suo splendore d'azione su set a tema piuttosto interessante.

Chiunque si aspetti che Cavill sia vestito con tartan e kilt rimarrà un po' deluso, ma ha due giacche di pelle fantastiche che indossa. Uno è più un trench, mentre l'altro cade appena sotto la vita, facendo spazio a una katana nel fodero al suo fianco.

La prima immagine, pubblicata da DiscussingFilm, mostra Cavill che si pavoneggia in quello che potrebbe essere un tempio, con un Buddha sullo sfondo e lampade appese appena sopra la sua testa. Successivamente, sembra trovarsi in una chiesa, circondata da vetrate colorate e pilastri di marmo. Non sono immagini del film stesso, ma foto del set scattate durante le riprese, come nella seconda immagine si vede un microfono sopra la testa di Cavill. Speriamo però che presto potremo avere un trailer che mostri l'azione nel reboot Highlander.