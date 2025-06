Dai un'occhiata all'epico trailer della terza stagione di Foundation

HQ

Siamo fuori tempo. L'Impero Cleonico si è indebolito, il Foundation è diventato forte, ma una nuova minaccia galattica si profila all'orizzonte sotto forma del signore della guerra The Mule. Un avversario apparentemente formidabile, interpretato da Pilou Asbæk, con l'intenzione di dominare la galassia.

Per questa terza stagione, il cast si è notevolmente ampliato, con diversi nomi nuovi come Cherry Jones, Troy Kotsur, Synnøve Karlsen e Cody Fern. Naturalmente, anche molti dei precedenti membri del cast stanno tornando, tra cui Jared Harris, Lee Pace e Laura Birn, e Apple ha fissato la data della premiere per l'11 luglio. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.