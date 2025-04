Dai un'occhiata allo spettacolare trailer di Love, Death & Robots

HQ

Il 15 maggio è finalmente arrivato il momento di tuffarsi nella nuova stagione di Love, Death & Robots. Una serie che storicamente ha offerto un intrattenimento incomparabilmente raffinato sotto forma di parti uguali di piacere per gli occhi, iper-violenza e storie stimolanti.

La nuova stagione promette dieci nuovi episodi, altrettanto spettacolari dal punto di vista visivo, che mescolano fantascienza, horror, satira e follia. Tra i momenti salienti c'è "Can't Stop" di David Fincher, che vede i Red Hot Chili Peppers trasformati in pupazzi in un surreale tributo al loro concerto del 2003. Altri episodi includono gladiatori dinosauri, un gatto deciso a conquistare il mondo e mutanti che cavalcano enormi lucertole.

In breve, Love, Death & Robots sembra destinato a continuare a stupire, sia dal punto di vista creativo che visivo. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.