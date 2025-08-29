Daimon Blades Anteprima del gameplay: azione veloce, grintosa e tagliente

Immaginate questo: siete appena entrati nell'area degli affari, con un quarto d'ora di ritardo per un appuntamento, dopo aver messo da parte le famiglie e le masse che camminavano lentamente e non lavate nelle aree pubbliche come meglio potete. Sei già sudato, stanco per le attività della giornata e non sei sicuro di cosa otterrai dal resto di questo appuntamento di 30 minuti.

Se il gioco a cui stai giocando è Daimon Blades, posso dirti in prima persona che otterrai molto.

L'ultimo titolo di StreumOn Studio è un gioco d'azione dark fantasy. "Non un altro Soulslike" Ti sento piangere, ma non devi preoccuparti. Daimon Blades è una vera esperienza d'azione, più paragonabile ai giochi di Vermintide che a qualsiasi altra cosa. Prende in prestito i ricchi sistemi di combattimento sviluppati da Fatshark e porta il ritmo a 11 mentre giochi nei panni di un monaco guerriero dotato di una lama demoniaca che deve farsi strada attraverso una serie di arene piene di creature maledette, strane entità e altro ancora per affrontare alla fine un potente, capo demoniaco.

Daimon Blades ' è in qualche modo paragonabile a Chaos Wastes di Vermintide 2. Oltre a molte stanze nemiche, ci sono anche buff che puoi ottenere e altre aree in cui puoi riposarti e acquistare potenziamenti, il che significa che ti prendi una pausa dall'azione di tanto in tanto. Ma l'azione è l'obiettivo principale. Ti lanci in gruppi di nemici, bloccando gli attacchi e schivando dopo aver tagliato in due un paio di demoni. Come ho detto, Daimon Blades sembra incredibilmente veloce, il che gli consente di distanziarsi in modo significativo da altri giochi di mischia in prima persona.

Puoi entrare e uscire dagli scontri in pochi secondi, sfrecciando sulla mappa in un modo che sembra divertente e fresco come quando ho preso in mano DOOM (2016) per la prima volta. Senza tutorial, sono stato catapultato nel profondo, ma sfruttando al massimo la mia velocità per allontanarmi dalle orde in arrivo, sono riuscito a sopravvivere fino in fondo e a battere il boss. Non male per circa 20 minuti di gameplay vero e proprio, e devo dire che mi sono goduto ogni momento. Daimon Blades ' lo rende un vero e proprio viaggio da brivido, premiando le reazioni rapide e avendo il forte nucleo di combattimento di cui un gioco di questo tipo ha così tanto bisogno.

Le immagini di Daimon Blades grondano sapore. Mentre la qualità grafica e l'interfaccia utente ricordano che questo gioco è in accesso anticipato, gli effetti e la costruzione visiva del mondo sono incredibilmente forti. In particolare, il design dei personaggi si tinge brillantemente della combinazione religiosa e dark fantasy a cui StreumOn Studio mira. Non ho avuto molto senso della storia nel mio breve tempo con Daimon Blades, ma attraverso le sue immagini il gioco riesce ad attirare l'attenzione e a farti venire voglia di chiedere di più sul mondo e sulla narrazione principale.

Essenzialmente, sei un monaco guerriero che si addentra nel regno di Daimon per sconfiggere il tuo mentore che è diventato traditore e fermare le maree di demoni dall'alzarsi e rivendicare i piani mortali. Per fare questo, non puoi fare affidamento solo sulle tue abilità e sei equipaggiato con la tua Daimon Blade personale. Quest'arma ti parlerà, cercando di corromperti per darti poteri e abilità più forti. Questo è un ottimo aggancio per Daimon Blades, ma non sono riuscito a vedere quanto sia profondo questo sistema e quanta relazione si costruisca con la propria arma. Non posso quindi dire se questa sia una meccanica di gioco davvero unica o solo un altro modo per inquadrare un buff di +10% di danno quando si ripulisce un'area.

Daimon Blades porta molte delle sue influenze sulla manica, ma non c'è da vergognarsi e gli sviluppatori di StreumOn Studio hanno creato qualcosa di fresco e unico dalle parti di ciò che è venuto prima. La sua azione rapida crea dipendenza e la sua costruzione visiva del mondo invita il giocatore a esplorare di più e a immergersi più a fondo nei regni di Daimon. C'è ancora del lavoro da fare, ma è a questo che serve l'accesso anticipato, dopotutto, e spero che Daimon Blades possa raggiungere il potenziale che mostra anche dopo un breve periodo di gioco.