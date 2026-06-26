Daisy Edgar-Jones è la protagonista di "una nuova interpretazione irresistibile" su Sense and Sensibility

Considerando che è una delle opere letterarie più famose di tutti i tempi, probabilmente sei in parte a conoscenza della storia di Senso e Sensibilità. Scritto da Jane Austen all'inizio del 1800, il libro divenne un enorme successo in tutto il mondo ed è considerato una delle più grandi opere letterarie fino ad oggi.

La storia è stata anche fonte di innumerevoli adattamenti, con una nuova novità all'orizzonte. Già questo autunno, Senso e sensibilità tornerà al cinema sotto forma di "una nuova interpretazione irresistibile" considerata una "storia affascinante, arguta e profondamente riconoscibile di amore e sorellanza".

In quest'ultimo adattamento, Daisy Edgar-Jones è protagonista, ma vede anche la partecipazione di una varietà di altre persone, tra cui Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay e Fiona Shaw.

Con la prima prevista per il 16 ottobre, potete vedere il trailer di Sense and Sensibility qui sotto.