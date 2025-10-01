Daisy Ridley affronta i non morti in We Bury the Dead
Il prossimo thriller di Zak Hilditch promette una svolta fresca e inquietante sul genere zombie, evitando i cliché stanchi.
I morti camminano di nuovo nel nuovo, inquietante teaser trailer per l'imminente We Bury the Dead, con Daisy Ridley nel ruolo principale. Piuttosto che fare affidamento sui tropi abusati del genere zombie, il film sembra destinato a fornire un approccio più intelligente e psicologicamente più stratificato.
La storia segue Ava, una donna il cui marito è scomparso dopo un disastroso esperimento militare. Nella sua disperata ricerca, si unisce a una cosiddetta "unità di recupero dei corpi", incaricata di raccogliere i resti dei caduti. Ma presto i cadaveri che seppellisce iniziano ad agitarsi, rivelando inquietanti segni di vita, e inizia il vero orrore.
Dietro la macchina da presa siede il regista Zak Hilditch, meglio conosciuto per These Final Hours. Con We Bury the Dead, mira a raccontare una storia più carica di emozioni intrisa di terrore psicologico, piuttosto che solo sangue e spettacolo.
Il film riceverà un'uscita cinematografica limitata in Australia e Nuova Zelanda la prossima settimana, con un lancio più ampio previsto per gennaio del prossimo anno. A giudicare dal teaser, We Bury the Dead potrebbe dare nuova vita a un genere che molti pensavano avesse esaurito le nuove idee.