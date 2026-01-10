Daisy Ridley fornisce un aggiornamento sul film solista di Rey su Star Wars

HQ

In futuro, torneremo in una galassia molto, molto lontana per un nuovo film che ci porterà in un periodo meno conosciuto, mentre esplorerà la linea temporale dopo gli eventi di The Rise of Skywalker e la caduta del First Order. Questo film sarà un progetto solista che ruota attorno al Jedi Rey Skywalker di Daisy Ridley, e sebbene sia un progetto molto annunciato, condiviso con il mondo su un palcoscenico pubblico all'evento Star Wars Celebration a Londra nel 2023, da allora non abbiamo sentito molto altro a riguardo. E ora siamo nel 2026...

Tuttavia, Ridley ha cose positive da condividere sul progetto ogni volta che le viene chiesto a riguardo, come è avvenuto durante un'intervista recente a Comicbook, in cui l'attrice britannica spiega.

"Ho sei anni più grande. Sono in un momento diverso. Penso che la storia sarà meravigliosa. Penso che l'attesa varrà la pena. Penso che sarà una scoperta, come tutti i ruoli, di dove sarà Rey quando la incontreremo di nuovo."

Ridley e Disney sembrano ancora abbastanza fiduciosi nel realizzare il film, ma la mancanza di progressi e il fatto che Star Wars avranno una nuova leadership quest'anno, dopo le dimissioni di Bob Iger e Kathleen Kennedy dai loro ruoli, fanno venire il dubbio se il progetto vedrà la luce del giorno o se incontrerà lo stesso destino di altre idee Star Wars come il progetto preconfezionato Ben Solo.

Sei entusiasta di rivedere Rey tornare o pensi che il futuro (o il passato... tanto tempo fa...?) di Star Wars si trova altrove?