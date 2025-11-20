Daisy Ridley scambia stormtrooper con zombie nel trailer We Bury the Dead

Gli zombie stanno tornando in grande forma, e We Bury the Dead è l'ultimo esempio di thriller pensato per incuriosirci all'idea di non morti che vagano nel nostro mondo. Invece di seguire un'epidemia di virus o la profanazione di un cimitero, gli zombie nel prossimo film di Daisy Ridley arrivano dopo che un esperimento militare va storto.

Una bomba sperimentale uccide accidentalmente molti civili e il personaggio di Ridley si unisce all'unità di recupero corpi sperando di riportare in vita suo marito. Si sa che l'esperimento ha fatto risorgere alcuni morti, ma inizialmente sono visti come cose docili.

Col passare dei giorni, le creature con affari in sospeso diventano sempre più ostili, e è solo questione di tempo prima che Ridley si ritrovi circondata da zombie arrabbiati. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: