Dal nulla al tutto: giochi che risorgono dalle ceneri

HQ

Halo: La collezione Master Chief

Eravamo io, mio cugino e alcuni vecchi colleghi di Gamereactor come Steinholtz che aspettavamo di giocare ad Halo: The Master Chief Collection, che conteneva la suite Halo (Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 e Halo 4 - tutti aggiornati e raccolti in un unico, ordinato pacchetto per Xbox One) e una rimasterizzazione completa della superba seconda parte. Ma... Poi il gioco è stato lanciato. È stato lanciato in uno stato a dir poco pietoso: la modalità multiplayer era così interrotta che siamo riusciti a malapena a ottenere una partita. Tutto era buggato, al suo meglio era davvero brutto, e anche la campagna ne risentiva. Tutti erano furiosi, ovviamente, e mio cugino ha venduto la sua Xbox con rabbia. Ma invece di abbandonare il progetto, 343 e Microsoft hanno scelto di investire le risorse necessarie per dare vita alla collezione.

E così è stato. A piccoli passi nel corso di diversi anni, sono state rilasciate patch dopo patch che hanno lentamente portato il gioco a raggiungere il suo pieno potenziale. E il fallimento ha reso 343 Industries più ricettiva ai feedback, rovinando la loro community sia con Halo: Reach che con Halo 3: ODST gratuitamente. Il resto è storia, fino ad oggi la collezione continua ad essere ottimizzata e invece di una campana a morto per Master Chief, Halo: The Master Chief Collection è il miglior prodotto Halo sul mercato. La perseveranza e l'umiltà possono trasformare un fallimento in un trionfo, e una prova migliore è difficile da trovare.

Annuncio pubblicitario:

Cielo di nessuno

Quando No Man's Sky è stato annunciato nel 2013, il genere era in crisi. Non c'erano molti simulatori spaziali in uscita e il concetto all'epoca era fantastico. Essere in grado di muoversi intorno a pianeti a grandezza naturale, volare nello spazio e visitare miliardi di mondi in una galassia con diversi biomi, fauna e flora. Sembrava troppo bello per essere vero. Un po' come quando Star Citizen è stato annunciato nel 2012. Sembrava che ci fosse un pubblico per questo tipo di gioco che voleva nuove esperienze. No Man's Sky è stato lanciato nel 2016 dopo ritardi dovuti a uno sviluppo travagliato. Le critiche furono spietate perché il titolo era passato dall'avere un interesse dedicato e ristretto alle spalle, a diventare un gioco di cui quasi tutti parlavano. Aveva problemi tecnici, i pianeti non avevano un bell'aspetto e la fauna selvatica sembrava pessima. Molti dei lungometraggi e dei trailer che Sean Murray aveva promesso alla community non hanno mai visto la luce del giorno. Molti hanno anche criticato la mancanza di cose da fare nel gioco.

Poi è successo qualcosa che ha scioccato il mondo dei videogiochi. Hello Games è rimasta in silenzio e ha continuato a sviluppare il gioco in segreto. Ogni anno rilasciavano nuovi contenuti sia in pacchetti grandi che piccoli. Le espansioni che tradizionalmente costavano denaro con altri sviluppatori sono state distribuite gratuitamente ed è emerso un nuovo modello di business. Sebbene il lancio sia stato un disastro, il gioco ha venduto bene con oltre dieci milioni di copie. Anche Sean e il team di Hello Games hanno ricominciato a comunicare, ma non sui difetti del gioco o sul suo lancio, ma su tutte le novità che continuavano ad aggiungere. Anche l'opinione della comunità sul titolo ha iniziato a oscillare da negativa a positiva. Soprattutto perché sempre più nuovi contenuti sono arrivati nel gioco gratuitamente. Più nuovi elementi hanno aggiunto gli sviluppatori, più opinioni positive sul titolo. Questo è ciò che direi è la bellezza della storia dietro No Man's Sky. È passato dall'essere un gioco antipatico, a ottenere una rara e piacevole rivendicazione. Oggi, No Man's Sky è un ottimo esempio di un gioco che ottiene ciò che gli spetta. È particolarmente rilevante nel nostro tempo, dove molti altri titoli sono lasciati spezzati al loro destino.

Destino

Le aspettative erano alle stelle. Destiny - Il primo progetto di Bungie dopo essersi lasciata alle spalle la serie Halo, è stato commercializzato come un'avventura epica con un gameplay rivoluzionario che combinava i classici elementi del gioco di ruolo online con uno sparatutto in prima persona e si sarebbe svolto in un mondo ricco che sarebbe cresciuto nel corso degli anni. L'hype è stato a dir poco enorme. Ma ricordiamo tutti l'enorme delusione in tutto il mondo quando Destiny si è rivelato sia povero di contenuti che decisamente noioso. Invece di un'epica avventura fantascientifica, abbiamo avuto una sceneggiatura che un bambino di sette anni avrebbe potuto scrivere meglio, personaggi che avevano meno personalità di una pianta in vaso e dove nemmeno un nome da star come Peter Dinklage poteva offrire qualcosa di diverso da un'esperienza monotona e spazzatura. Con tutto, dai frustranti sistemi di bottino, alle missioni ripetitive e al grinding inutile, il futuro non sembrava roseo per la grande scommessa di Bungie.

Annuncio pubblicitario:

Ma a differenza di altre aziende che avrebbero preferito staccare la spina, Bungie ha scelto di fare un passo indietro e ascoltare le critiche. Dopo diversi aggiornamenti, due DLC mediocri e la sostituzione di Dinklage a favore del molto più esperto Nolan North, Bungie è riuscita a ribaltare la rotta quando ha rilasciato il terzo DLC del gioco, Il Re dei Corrotti. Con esso, alla fine sono stati in grado di offrire l'esperienza che Destiny avrebbe dovuto essere fin dall'inizio.

Assassin's Creed: Unity

Quando il primo Assassin's Creed vide la luce nel 2007 (dopo aver iniziato il suo sviluppo come Prince of Persia: Assassin), uno degli obiettivi di Ubisoft era quello di sviluppare una nuova serie che sfruttasse davvero la potenza dell'allora nuova settima generazione di console, offrendo un titolo con una grafica senza precedenti. Sebbene il gioco avesse molti difetti e lezioni da imparare lungo la strada man mano che la serie cresceva, non si può negare l'enorme impatto che ha avuto e in molti modi ha cambiato la direzione futura di Ubisoft di cui vediamo ancora oggi le tracce. Con il passare degli anni e la serie ha iniziato a perdere un po' di slancio dopo molte uscite annuali, Ubisoft ha voluto dare nuova vita ad Assassin's Creed e fare un po' di soft reboot sotto forma di Assassin's Creed: Unity quando è stato rilasciato nel 2014. La serie aveva visto il ritorno di sua madre Jade Raymond e, come per il primo gioco della serie, volevano offrire un gioco per l'allora nuova ottava generazione di console, che ancora una volta sfruttava tutta la potenza dell'hardware con un titolo che non avrebbe avuto rivali graficamente.

Ubisoft ha indubbiamente offerto proprio questo, dato che Assassin's Creed: Unity ha ancora un bell'aspetto oggi e potrebbe essere rilasciato nel 2025 e sicuramente reggere il confronto. Ma oltre all'enorme spinta grafica, Ubisoft voleva anche riempire le strade del gioco di persone a perdita d'occhio (dato che Assassin's Creed: Unity è ambientato durante la Rivoluzione Francese) e avere anche un frame rate di 60 fotogrammi al secondo come ciliegina sulla torta. Nonostante oltre quattro anni di sviluppo, tuttavia, il gioco era tutt'altro che completamente ottimizzato, in quanto si è rivelato difficile per gli sviluppatori spingere così tanto le console graficamente e allo stesso tempo puntare a 60 fotogrammi al secondo stabili, soprattutto quando l'enorme folla del gioco era visibile per le strade. Tuttavia, non c'è stato modo per gli sviluppatori di convincere la direzione di Ubisoft a ritardare Assassin's Creed: Unity e l'unico risultato di ciò è stato il caos completo quando il gioco è stato rilasciato il 13 novembre 2014.

L'unica domanda ragionevole da porsi, soprattutto se eri lì il primo giorno, era se qualcosa funzionava correttamente? Gli arresti anomali erano costanti, i personaggi nei filmati non c'erano tranne che per i loro due bulbi oculari che fluttuavano come due palline da ping pong, la grande folla per le strade scompariva e tornava dal nulla, i file di salvataggio si danneggiavano, la musica del gioco poteva improvvisamente echeggiare vuota e tutto sembrava un lungo sogno febbrile a cui assistere e tutto ciò che volevi fare era svegliarti. Questo è stato anche lo stesso mese in cui è stato rilasciato Halo: The Master Chief Collection, ed entrambi questi giochi sarebbero passati alla storia come due dei giochi più rotti di sempre al momento del lancio. Fortunatamente, come probabilmente avrete intuito dal titolo dell'articolo, c'è una luce alla fine del tunnel anche se ci è voluto molto tempo per arrivarci. Ubisoft, ovviamente, non ha avuto altra scelta che scusarsi per l'inferno che aveva scatenato e ha promesso di sistemare il gioco con futuri aggiornamenti e patch. Hanno anche offerto gratuitamente la sottovalutata espansione Dead Kings e hanno fatto del loro meglio per riparare i danni che avevano causato senza avere successo per anni.

Da un lato, ci sono voluti anni prima che Assassin's Creed: Unity raggiungesse effettivamente uno stato giocabile (ma ancora oggi è pieno di bug in alcuni punti) ma dall'altro, purtroppo, la madre della serie, Jade Raymond, si è persa per la seconda volta nel bel mezzo di questo pasticcio. Un modo per risolvere molti dei problemi del gioco è stato quello di ridurre notevolmente la folla per le strade di Parigi e di rallentare l'aggiornamento dell'immagine a soli 30 fotogrammi al secondo su console. Tuttavia, ora è possibile godere di nuovo di 60 fotogrammi al secondo tramite il boost FPS se si possiede una Xbox Series S|X. Ubisoft ha anche fatto un sacco di armeggiare sotto il cofano del motore grafico del suo motore Unity e questo ha portato Assassin's Creed: Unity finalmente ad avvicinarsi molto allo stato in cui si sarebbe trovato alla premiere. Nonostante ciò, gran parte del danno era già stato fatto e quando Assassin's Creed: Syndicate uscì l'anno dopo Unity con vendite basse di conseguenza, Ubisoft fu costretta a tirare il freno a mano e rivedere l'intera strategia per la serie, che fino a quel momento era stata la loro unica mucca da mungere garantita.

Lo stato di rottura di Unity e le scarse vendite di Syndicate hanno fatto sì che per la prima volta non sia stato rilasciato un nuovo gioco principale annuale nel 2016 (sono usciti 'solo' il film Assassin's Creed e la trilogia di Ezio Collection e Chronicles) e ha dato a Ubisoft il tempo di tracciare un nuovo percorso per la serie che era più basato sul gioco di ruolo. Perché mentre gli studi di supporto di Ubisoft stavano sistemando Assassin's Creed: Unity, lo studio principale che lo sviluppava (Ubisoft Montreal) stava guardando avanti e ha scelto di fare ancora una volta un po' di soft reboot della serie sotto forma di Assassin's Creed: Origins.

Guardando indietro ad Assassin's Creed: Unity un decennio dopo, è senza dubbio un figlio di mezzo problematico nella serie. Nonostante sia stato in gran parte risolto, ci è voluto troppo tempo per arrivarci e, quando lo ha fatto, Assassin's Creed: Origins era già diventato il nuovo preferito dai fan, causando l'oblio di Unity per alcuni anni. Al giorno d'oggi, tuttavia, la musica è leggermente diversa dal momento che Ubisoft si è presa ancora una volta un po' più di tempo per sviluppare l'ultimo gioco della serie Assassin's Creed: Shadows. Unity è spesso menzionato come sottovalutato e c'è un numero crescente di fan che vogliono vedere un ritorno del parkour che il gioco aveva. Non l'avete capito in Shadows, ma dategli un po' di tempo e un milione di uscite annuali, e penso che se pregate abbastanza a lungo, accadrà. Tuttavia, Assassin's Creed: Unity ha attraversato un lungo viaggio in questo decennio, passando dall'essere il più odiato dai fan all'essere un po' un favorito dimenticato. Ha sicuramente avuto la sua rivincita sotto molti punti di vista, ma il tempo dirà semplicemente se sarà considerato ancora più sottovalutato con il passare degli anni, o se cadrà ancora una volta nell'eterno oblio del mondo dei videogiochi.

Campo di battaglia 2042

Questo è un punto leggermente controverso. Non tutti sono contenti di come funziona Battlefield 2042 oggi, ma è innegabile che sia passato dall'essere un festival di bug assolutamente abominevole e rotto ad avere almeno una base di giocatori relativamente stabile che lo trova abbastanza buono da tornare giorno dopo giorno. Ma riavvolgiamo un po' il nastro, all'inizio dell'infanzia di Battlefield 2042. Cos'è che è andato storto? Oltre ad essere un bug-fest deluxe, l'idea dei nuovi specialisti non è stata subito accolta. I nuovi elementi "moderni" andavano in una direzione diversa e si discostavano dagli ingredienti tradizionali di Battlefield, introducendo rampini e skin "cool". C'era anche una mancanza di contenuti, le mappe non erano considerate all'altezza e il gioco ha ricevuto un'accoglienza tiepida dalla stampa videoludica. Nella nostra recensione abbiamo dato al gioco un cinque, che è notevolmente inferiore a quello che ci si aspetterebbe da un gioco del calibro di Battlefield. Con questi fattori in mente, il gioco è stato un flop e nessuno, o almeno pochissimi, ci ha giocato.

Avanti veloce di qualche anno. Dopo le diligenti patch e l'amore di Dice, Battlefield 2042 è in realtà un gioco decente. Molto meglio di quello che era quando è stato rilasciato. Invece di abbandonare il loro prodotto, hanno scelto di ascoltare il loro pubblico e correggere alcuni dei difetti. Detto questo, non è perfetto nemmeno oggi, ma è un gioco che sarebbe stato sicuramente ricompensato con un punteggio più alto di un cinque se fosse stato rilasciato nel suo stato attuale. Al giorno d'oggi ha anche un prezzo così basso che molti giocatori affamati di Battlefield scelgono di buttarsi e di appassionarsi quando si rendono conto che è un buon gioco. Dovresti provarlo anche tu, se non l'hai fatto. Non è Battlefield 4, ma vale sicuramente la pena dedicare del tuo tempo prezioso.

Diablo 3

Anche prima dell'uscita di Diablo 3, sapevamo tutti cosa stava per succedere. Quando la terza iterazione, quella dell'uccisione di demoni, è stata mostrata per la prima volta, molti giocatori si sono resi conto, con le lacrime agli occhi, che non si trattava tanto di un sequel dell'allora dodicenne e amato Diablo 2: Lord of Destruction. No, questa era l'edizione di World of Warcraft Diablo. Rispetto al suo predecessore gotico, il design era orribile. Assolutamente deplorevole. I colori al neon infantili e gli ambienti luminosi erano una vera e propria piaga per gli occhi. Quindi, anche prima dell'uscita, Diablo 3 non aveva il vento in poppa. E poi è stato pubblicato. Se sei stato fortunato il giorno del lancio, il 12 maggio 2012, hai avuto modo di giocare, ma il sottoscritto, seduto su una panchina con un gruppo di amici, è stato accolto con lo stesso inquietante messaggio di errore del resto di Internet. I server sono occupati in questo momento. Riprova più tardi (Errore 37). A differenza dei giochi precedenti, l'allora relativamente nuova invenzione dell'always-online per Diablo 3 si applicava sia che si giocasse da soli che su una LAN, e Blizzard non si era preparata affatto per il massiccio assalto di giocatori sui loro fragili server, e ci sarebbe voluta tutta quell'estate prima che la connessione si stabilizzasse comunque.

I fortunati giocatori che alla fine sono riusciti a entrare sono stati accolti da un gioco il cui finale (inesistente) non era molto diverso dal suo predecessore, e consisteva principalmente nel giocare l'avventura più e più volte alla ricerca di oggetti migliori - che, per finire, potevano essere acquistati per una miseria nella casa d'aste. A causa dell'inflazione degli articoli buoni, i prezzi sono stati abbassati e gli oggetti unici potevano essere acquistati per pochi centesimi. Insomma, non c'era molto da restare. Tuttavia, con l'espansione Reaper of Souls e successivamente con l'add-on Rise of the Necromancer, tutto è cambiato. Il nuovo, quinto atto, è stato il più oscuro di sempre, e i personaggi del Crociato e del Negromante hanno riportato il meglio delle classi del Paladino e del Negromante nel secondo atto. La casa d'aste è stata rimossa nel 2014 ed è stato introdotto un sistema di crafting, in cui si ha l'opportunità di abbattere il bottino inutile. Un solido ciclo di fine gioco stagionale con Grifts, in cui si compete per completare sfide sempre più difficili per avere la possibilità di entrare nelle classifiche, ha dato ai giocatori una carota per andare avanti molto, molto tempo dopo la fine dell'avventura. Una vera e propria storia di sole per un titolo che, fino allo scorso autunno, aveva tanti giocatori attivi quanto il suo sequel Diablo IV.

Fallout 76

Naturalmente, un gioco non dovrebbe aver bisogno di cinquanta aggiornamenti prima di diventare interessante. Interessante era ciò che Bethesda sperava potesse essere il loro gioco multiplayer nel mondo di Fallout, per tutti coloro che amavano questa serie di giochi. Potrebbe sembrare ironico accusare un gioco che si svolge in un mondo post-apocalittico di sentirsi troppo desolato. Ma Fallout 76 sembrava estremamente vuoto e per niente interessante. La gente si lamentava della maggior parte delle cose di cui ci si poteva lamentare, ma tutto sembrava giustificato. Fallout 76 potrebbe essere stato commercializzato come qualcosa di diverso dalle avventure narrative piuttosto pesanti della serie precedente, ma ciò non significa che alla gente sia piaciuto. Le critiche andavano da problemi tecnici, alla mancanza di un obiettivo chiaro e alla totale mancanza di personaggi controllati dal computer nel mondo. L'Appalachia, dove era ambientato, era semplicemente troppo vuota per il suo bene.

Ci è voluto poco più di un anno e mezzo. Poi Bethesda ha aggiunto ciò che molti desideravano fin dall'inizio. Il terzo importante aggiornamento, chiamato Wastelanders, ha introdotto personaggi controllati dal computer che si potevano incontrare nel mondo, e ora le cose hanno iniziato a sembrare un po' diverse. All'improvviso c'era la sensazione di fare qualcosa di più che correre in giro con i tuoi amici e creare le tue piccole storie. Anni dopo l'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno anche iniziato a dare al gioco l'amore di cui aveva bisogno prima che fosse rilasciato. Hanno rifinito molti aspetti tecnici e problemi. Ma soprattutto, hanno rilasciato molti nuovi contenuti.

In effetti, se guardi al rilascio di tutti i nuovi aggiornamenti principali, sono stati generosi e molto efficienti con loro. Ad esempio, Steel Dawn, l'aggiornamento numero sei, è arrivato sette mesi dopo Wastelanders. Ora c'erano molte storie da seguire, personaggi da incontrare e fino ad ora, nel 2025, il gioco ha ricevuto ventidue importanti aggiornamenti. In altre parole, entrare in Fallout 76 ora è una cosa completamente diversa da quella che era al momento del rilascio. Ma il fatto è che avresti potuto entrare nel gioco qualche anno fa e sarebbe sembrato un gioco completo sotto molti aspetti. Per coloro che avevano un gruppo di amici e giocavano esclusivamente online con loro, Fallout 76 ha praticamente sempre avuto qualcosa da offrire. Se è quello che stavi cercando; esplorando e correndo per gli Appalachi con un gruppo di altri giocatori. Per me, che ho giocato da solo, è stato fondamentalmente sufficiente con quel terzo importante aggiornamento in cui ho potuto finalmente incontrare personaggi controllati dal computer per rendere il gioco un po' interessante. Oggi è diventato qualcosa che funziona altrettanto bene per un gruppo di giocatori quanto per qualcuno che preferisce vagare da solo nella natura selvaggia.

Automobilista 2

Quando è stato lanciato per la prima volta, il tanto pubblicizzato sequel dello studio indie sudamericano Reiza è stato rapidamente deriso per la sua fisica degli ammortizzatori irrimediabilmente strana e la simulazione piatta delle caratteristiche più basilari di uno pneumatico da corsa. Per tutto il 2020 e il 2021, Automobilista 2 è stata la prova che il motore fisico rinominato Madness dei British Slightly Mad Studios non era la bestia tecnica con cui era stato descritto. I fan sono rimasti delusi. Una delusione che durò. Lentamente ma inesorabilmente, tuttavia, il mini-team di 24 persone che ha sviluppato Automobilista 2 ha iniziato a sfornare piccoli frammenti della brillantezza che il gioco offre oggi e lentamente ma inesorabilmente i giocatori hanno iniziato a rendersi conto che, inizialmente, si trattava di un rilascio affrettato e di un sacco di potenziale non sfruttato. Oggi, dopo 100 aggiornamenti e quasi 15 pacchetti DLC contenenti auto, discipline motoristiche, classi di auto, modalità di gioco e tracciati, il secondo di Reiza è un gioco di corse straordinariamente buono che offre una guida brillante con una fisica realistica degli pneumatici, una grafica superba e un'ottima quantità di contenuti.

Cyberpunk 2077

Ci sono pochissimi giochi e pochissime occasioni che possono eguagliare il livello di nonchalance e noncuranza che Cyberpunk 2077 ha mostrato quando è stato rilasciato nel dicembre 2020. Il 60% di tutte le funzionalità del gioco che erano state promesse in anticipo mancavano e il restante 40% è stato affogato e ri-annegato in bug che rompevano il gioco. Si è persino spinta al punto che Sony ha rimosso il gioco dal Playstation Store e ha rimborsato i soldi a coloro che avevano già acquistato il bizzarro prodotto del team di The Witcher. CD Projekt non è stata quella che ha rinunciato al suo gioco di ruolo d'azione ultra-ambizioso, ma si è scusata con i giocatori, ha stretto i denti e ha iniziato a lavorare su un aggiornamento dopo l'altro. Lentamente ma inesorabilmente, hanno costruito il gioco che era stato inizialmente destinato al rilascio e, insieme al pacchetto DLC Phantom Liberty (che era assolutamente geniale), si sarebbe scoperto che Cyberpunk 2077 è risorto come una fenice dalle ceneri.