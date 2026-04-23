Dalla pagina allo schermo: come è diventato The Day I Became a Bird un videogioco?

La settimana scorsa, mentre eravamo nella capitale britannica per partecipare all'evento New Game Plus del London Games Fest, lo sviluppatore Hyper Luminal Games e Passion Pictures erano presenti per mettere in luce la loro accogliente avventura, The Day I Became a Bird. Il titolo ispirato ai libri di fiabe è stato lanciato anche la scorsa settimana, il 16 aprile, creando un perfetto matrimonio di opportunità, qualcosa che abbiamo approfittato per parlare con Passion Pictures del progetto.

In un'intervista con la produttrice Karen Troop, abbiamo potuto scoprire di più su questo gioco delizioso e accogliente, incluso come è nato. Si è scoperto che il viaggio è stato piuttosto fortunato e ispiratore, coinvolgendo proprio il Bologna Book Festival.

"Quindi, Andrew Ruerman, che è il fondatore di Passion Pictures, ha originariamente... ha praticamente trovato il libro al Bologna Book Festival, e in precedenza aveva fatto questo con un altro film che aveva avuto molto successo, ha vinto un Oscar per cui aveva trovato il libro al festival, lo aveva trasformato in un cortometraggio animato e vinto un Oscar. Così ha pensato, tornerò al Bologna Book Festival e farò la stessa cosa."

Continua la truppa: "Ha trovato questo libro, ne è stato subito attratto, e poi ha finito per lavorare con Epic Games perché cercavano modi per portare un'animazione più stilizzata in Unreal Engine.

"Quindi, quello è stato trasformato in questo cortometraggio. È un'animazione davvero bella di 15 minuti, che, tra l'altro, ricevi come DLC con il gioco, se lo compri, cosa che pensavamo fosse... sì, pensavamo fosse una cosa adorabile da fare. Poi sono arrivato come EP nel team dei giochi, e subito ho pensato, c'è un gioco accogliente qui. Ha davvero confuso tutti nello studio di animazione, perché, sai, non era la loro prima scelta per le cose che potrebbero fare un gioco, e non c'erano molti grandi giocatori e cose del genere. Così, ho tirato fuori questo, tutti si sono confusi molto, e poi sono andato via a fare un gioco."

Quindi, questo rende l'adattamento videoludico di The Day I Became a Bird una fortunata coincidenza o semplicemente un prodotto di quando l'opportunità incontra la preparazione? Indipendentemente da come sia nato il gioco, ora puoi giocarci su PC e persino guardare il cortometraggio vincitore dell'Oscar incluso nel gioco completo. E a proposito di guardare, guarda qui sotto la nostra intervista completa con Troop.