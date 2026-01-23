esports
Overwatch 2
Dallas Fuel annuncia Overwatch 2 roster in vista della stagione OWCS
La franchigia texana ha recentemente annunciato il suo ritorno dopo anni di assenza.
Quando la Overwatch League crollò e finì, molte delle franchigie apparse nella lega svanirono nell'oblio. Alcuni sono riusciti a evolversi e a passare al Overwatch Champions Series, ma molti si sono praticamente ritirati anche loro. Uno che ha affrontato questo destino è stato il Dallas Fuel, che è stato in sospeso per anni, ma sta presto tornando dopo che Envy è stato riacquisito dal fondatore originale Mike "Hastr0" Rufail.
Dallas Fuel tornerà il competitivo Overwatch tra un paio di settimane al OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp, e con l'avvicinarsi di questo, l'organizzazione ha rivelato il suo roster.
I cinque giocatori e i due allenatori sono i seguenti:
- Luke "Lukemino" Fish
- Rocco "Kronik" Iacobacci
- Parco "SeonJun" Seon-jun
- Kim "Kellan" Min-jae
- Christopher "Cjay" Smith
- Eric "Wheats" Perez nel ruolo di allenatore
- Kim "Yong" Yong-jin nel ruolo dell'allenatore
Come pensi che andrà questa squadra nell'OWCS?