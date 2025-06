Dallas Mavericks ottiene Cooper Flagg come scelta n. 1 nel Draft NBA 2025

HQ

È ufficiale, Cooper Flagg sarà il nuovo volto dei Dallas Mavericks, e forse una delle future stelle della NBA. Il 18enne della Duke University è stata la scelta n. 1 nel draft NBA, che è stato assicurato dai Dallas Mavericks dopo la loro incredibile fortuna alla lotteria: hanno ottenuto il numero 1 con solo l'1,8% di possibilità.

Alcuni potrebbero anche definirla una cospirazione, come un modo per l'NBA di fare ammenda con i Mavs dopo che si sono sbarazzati della loro stella, Luka Doncic, ceduta ai Los Angeles Lakers all'inizio di quest'anno in cambio di Anthony Davis, facendo infuriare i loro fan. Molti devono ancora perdonare il direttore generale dei Maves Nico Harrison, che a quanto pare non era consapevole di quanto fosse importante Doncic per i tifosi.

Flagg, una stella nel circuito del basket universitario negli Stati Uniti, potrebbe aiutarli ad alleviare il dolore e finalmente andare avanti. Ci sono molte grandi speranze riposte nel giocatore ed è stato ampiamente ipotizzato che sarebbe stato la scelta numero 1 per qualsiasi squadra fortunata che avesse vinto la lotteria. I Mavericks non vincevano la scelta numero 1 in assoluto dal 1981. Con lui e Kyrie Irving, che tornerà alla competizione dopo essersi ripreso dall'infortunio al legamento crociato anteriore e tornerà due o tre mesi dopo l'inizio della prossima stagione, così come Davis, i Dallas Mavericks sono destinati a essere una squadra competitiva ancora una volta.