Dall'ondata di caldo alla "cupola di caldo": questa è la prossima minaccia climatica europea

HQ

Come abbiamo riportato da diversi paesi, l'ondata di caldo in Europa ha causato 1.300 morti ed è stata particolarmente dura in regioni come la Francia, il cui ministro del lavoro prevede di visitare la vicina Spagna per imparare ad adattarsi. Ora, anche se l'ondata di caldo di giugno è finita quanto il mese stesso, una nuova minaccia arriva dal sud e proprio attraverso la Spagna: la cosiddetta "cupola di calore".

A partire da questo fine settimana (4-5 luglio), la cupola potrebbe provocare un nuovo grande episodio di caldo nell'Europa meridionale. Secondo Meteored, i modelli previsionali indicano una forte dorsale subtropicale e un persistente deposito di alta pressione sulla Penisola Iberica. Questo intrappoglierebbe aria calda come una cupola sopra la regione, permettendo alle temperature di aumentare bruscamente da giovedì a domenica.

Il fenomeno è diverso questa volta, poiché il caldo potrebbe essere in gran parte coltivato in casa e non solo importato dal Sahara. È come se la penisola dovesse agire come un "mini-continente" o come il "forno iberico", come dicevano i meteorologi, con aria che sprofonda ad alta pressione che comprime, secca e riscalda vicino alla superficie. Se non bastasse, un piccolo sistema di bassa pressione a ovest del paese potrebbe rafforzare ulteriormente il flusso di aria estremamente calda.

Sebbene la previsione nell'immagine qui sotto al momento della stesura stimi un massimo di 38ºC, le temperature potrebbero benissimo superare i 40ºC di giorno e rimanere opprimente di notte. Come è stato storicamente (e contrariamente all'ondata recente), il caldo più intenso è previsto nelle valli dei fiumi Guadalquivir e Guadiana, nell'Estremadura, nella parte occidentale della Castilla-La Mancha e in alcune parti del sud e del centro. Infatti, potrebbero essere raggiunte massime possibili tra 42 e 44ºC all'inizio della prossima settimana, con notti tropicali sopra i 20ºC e notti torride sopra i 25ºC che comprometteranno il recupero del sonno in quelle zone.