DALOAR Studios presenta Frame Zero, un titolo horror soprannaturale in prima persona

Abbiamo appena assistito durante l'evento Out of Bounds, una nuova presentazione digitale di titoli indie sviluppati in Spagna in vista del BCN Game Fest di questo fine settimana, all'annuncio globale del prossimo gioco da parte dei creatori di The Occultist, Daloar Studios. Questa volta, metteranno paura nei nostri corpi con Frame Zero.

Anche se non c'è ancora una data di uscita, sembra che DALOAR seguirà una narrazione simile a quella del film del 2007 [REC]. In Frame Zero saremo una giornalista che, insieme al suo operatore di ripresa, va a coprire la morte di un noto esorcista in un vecchio condominio. Una volta lì, una presenza malvagia inizia a nascondersi nell'ombra dietro ogni angolo. E quando la giornalista, Emma, scompare, solo il cameraman, Daniel, può scoprire la verità prima che sia troppo tardi.

Una premessa inquietante, non difficile da vendere. È un gioco di esplorazione ed enigmi e di realizzazione di una cattura video di tutto, grazie alle sue meccaniche specifiche, e sembra ereditare qualcosa anche da Alien Isolation.

Il rilascio completo è previsto per la metà del 2027. Dai un'occhiata alle prime immagini da Frame Zero qui sotto.