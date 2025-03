Damian Lillard è il secondo giocatore NBA di alto profilo a saltare il resto della stagione a causa di un coagulo di sangue

HQ

Damian Lillard dei Milwaukee Bucks è il secondo giocatore NBA quest'anno, dopo Victor Wembanyama, a subire uno degli infortuni più temuti nel basket: una trombosi venosa profonda al polpaccio destro. Ha giocato l'ultima volta contro i Golden State Warriors una settimana fa e aveva saltato le ultime tre partite.

Sta assumendo farmaci per il coagulo di sangue e deve seguire un trattamento rigoroso per assicurarsi di riprendersi in sicurezza: giocare con una trombosi è pericoloso e "la salute di Damian è la nostra priorità numero uno", ha detto il direttore generale dei Bucks Jon Horst, che è grato che sia stato identificato e medicato rapidamente.

Lillard stava vivendo una buona stagione con i Bucks. Anche se non al livello del capocannoniere della squadra Giannis Antetokounmpo, il 34enne playmaker si era guadagnato il nono posto come All-Star, aveva alzato la Coppa NBA lo scorso dicembre ed era quinto nella West Conference (40/31) a pari merito con i Detroit Pistons. Finire tra il primo quarto posto garantirà loro il campo di casa allo spareggio, ma Damian Lillard molto probabilmente non li giocherà quest'anno.