Damien Leone condivide un aggiornamento su Terrifier 4: "Questa è la sceneggiatura più impegnativa che abbia mai scritto"

Se aspettavi con ansia altre notizie ufficiali su Terrifier 4, allora è il tuo giorno fortunato. Il regista e sceneggiatore Damien Leone ha ricorso ai social media per condividere un aggiornamento sul film e per porre fine alle varie voci che circolano ultimamente.

Per prima cosa, Leone conferma che la sceneggiatura del film è quasi completa e che ci vuole così tanto perché è la sceneggiatura più "preziosa" e "impegnativa" che abbia mai scritto. Detto ciò, si aspetta che la sceneggiatura sia pronta presto poiché prevede che la pre-produzione del film avvenga questa primavera, il che significa che le riprese potrebbero avvenire in estate o autunno, se tutto procede senza intoppi.

"La sceneggiatura è molto vicina al completamento," iniziò Leone. "Spero di iniziare la pre-produzione questa primavera. Questa è la sceneggiatura più preziosa che abbia mai scritto per molte ragioni, ma è anche la più impegnativa. C'è molto materiale da affrontare e molto in gioco da questa partita, non solo creativamente ma anche emotivamente."

Leone poi descrive quanto Terrifier 4 sia così importante perché deve essere un finale che premi e onori la dedizione dei fan che lo hanno seguito finora. Aggiunge poi: "Sono entusiasta di come sta andando e sicuro che riuscirà a mantenere le promesse."

Aspettatevi informazioni specifiche da Leone su quando la sceneggiatura sarà conclusa e allo stesso modo su quando sarà in corso la prossima fase di sviluppo, come "se non lo vedi arrivare o confermato da me, allora non è ufficiale."

Sei entusiasta per Terrifier 4 ?