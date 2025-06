Damon and Baby è un gioco d'azione, non un titolo di combattimento, prodotto da Arc System Works

I fan dei combattimenti conoscono bene lo sviluppaArc System Works tore, poiché l'azienda giapponese è nota da tempo per il suo pedigree nel genere e per la sua gamma di giochi di combattimento di qualità e variegati. Anche se questo non cambierà del tutto, con progetti come Marvel Tokon: Fighting Souls in arrivo, cambierà in qualche modo poiché lo sviluppatore ha svelato un gioco d'azione che descrive come un "primo passo verso quel futuro!"

Mostrato come parte del Arc System Works Showcase, questo gioco è noto come Damon and Baby ed è un caotico gioco d'azione che segue un re demone che è stato colpito da una maledizione che significa che non potrà mai essere separato da un bambino umano. Con questa situazione esilarante e spaventosa in mente, il gioco esplora come Damon (e Baby) rompono la maledizione e si liberano a vicenda dal loro tormento.

In termini di gameplay, possiamo aspettarci un'azione isometrica e a scorrimento laterale che include intensi scenari di combattimento e scene simili a proiettili infernali in cui Damon contrattacca usando armi da mischia e a distanza. Sembra che ci siano anche combattimenti contro i boss e puoi avere un assaggio di tutto questo e altro nel trailer di annuncio qui sotto.

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita del gioco.