Dan Aykroyd: "Ci sarà" un altro film di Ghostbusters

Dopo lo spettacolare fallimento del reboot di Ghostbusters del 2016, Ghostbusters: Afterlife è stato ben accolto e considerato un grande successo. Tuttavia, il sequel Ghostbusters: Frozen Empire è andato un po' peggio, lasciando molti a chiedersi cosa riserva il futuro per la serie di film.

Una persona che si occupa di tutto questo è Dan Aykroyd, che ha creato il concetto nel 1984 insieme a Harold Ramis e, naturalmente, interpreta anche l'acchiappafantasmi Ray Stantz. Quando è apparso di recente sul podcast Talking Strange, la discussione si è naturalmente spostata su Ghostbusters, tra le altre cose, e ha detto (trascritto dal sito di fan Ghostbusters News) che un nuovo film è in arrivo ad un certo punto:

"Beh, sì, potremmo sicuramente usare la melma rosa in qualsiasi momento. Vedremo cosa faremo per quanto riguarda il prossimo film di Ghostbusters, e ce ne sarà uno. È solo la strada che prenderemo. Penso che, date le persone creative nel mondo in cui viviamo oggi, come si possa non tenere conto di parte di ciò che stiamo osservando in termini di comportamento esecrabile della specie umana. Questo può essere esaminato. Forse si manifesta in una sorta di formazione malvagia. Non ne sono sicuro, sai, Jason (Reitman) sta lavorando con la troupe creativa lì al Ghost Corps là fuori a Los Angeles. E sarò molto interessato a vedere cosa emergerà".

Tuttavia, questa non è l'unica cosa relativa a Ghostbusters che dobbiamo aspettarci, perché c'è anche una serie animata in lavorazione, e a quanto pare uscirà abbastanza presto:

"Stiamo facendo un Ghostbusters animato davvero carino. Uscirà molto presto. I personaggi, l'intera ripresa e l'aspetto di Manhattan sono davvero eccitanti. Quindi, penso che forse ci sia un'opportunità per quegli scrittori di affrontare alcuni dei problemi di cui abbiamo bisogno per guarire e andare avanti con le nostre vite".

Puoi dare un'occhiata all'intera intervista qui sotto, dove Aykroyd discute anche se la sua apparizione come ospite nel film Casper è considerata Ghostbusters canone.