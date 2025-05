Dan Harmon anticipa un'emozionante rivelazione Rick and Morty per il Comic-Con

HQ

Rick and Morty non mostra certo alcun segno di arresto. Mentre ci addentriamo nell'ottava stagione, e con la conferma anche delle stagioni 9, 10, 11 e 12, sembra che il futuro sia molto luminoso per lo show animato per adulti.

Ci sono anche spin-off in lavorazione. Dan Harmon - il co-creatore dello show originale - potrebbe non essere coinvolto nellRick and Morty 'anime, ma è coinvolto in qualcosa di eccitante che sta cercando di rivelare al Comic-Con.

Parlando con noi in un'intervista, Harmon ha detto: "Per quanto riguarda gli spin-off, il mio grande sogno sarebbe quello di annunciare qualcosa al Comic-Con tra un mese che si rivelerebbe che stiamo lavorando da un po', ma è solo un sogno".

"Quando sogno di notte, sogno me stesso che annuncia cose," Harmon ha continuato. "Ma sì, c'è qualcosa su cui stiamo lavorando che sta arrivando". Lo showrunner Scott Marder ha aggiunto: "Qualcosa sta arrivando, sono sicuro che ce ne saranno anche altri".

Quindi, sembra che non abbiamo molto da aspettare prima che possa essere fatto un grande annuncio. Il presunto film Rick and Morty sta ricevendo un aggiornamento? Un altro gioco, forse, o uno spin-off? Proprio come nello show stesso, sembra che le possibilità di spin-off siano quasi infinite.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Dan Harmon e Scott Marder qui sotto: