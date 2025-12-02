Dan Houser, cofondatore di Rockstar, avverte della "malattia della mucca pazza" nell'IA

HQ

Poche questioni sono più polarizzanti nel mondo di oggi dell'uso o del rifiuto dell'IA nella vita quotidiana, che spaziano dall'ottimizzazione del codice alla sostituzione diretta di posti di lavoro e progetti creativi. La mancanza di regolamentazione e il progresso sproporzionato che stiamo vivendo ogni giorno sembrano una valanga di neve che scende giù per la montagna. E una voce rilevante come Dan Houser, cofondatore e creatore di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption II, crede che se non iniziamo a limitarne l'uso e a mantenere gli esseri creativi nell'equazione, l'intera industria dell'IA potrebbe soffrire di una malattia delle mucche pazze.

Un po' di contesto, se sei troppo giovane per capire la metafora. L'encefalopatia spongiforme bovina (o malattia della mucca pazza) era una malattia degenerativa causata dall'alimentazione delle mucche con mangime fatto con parti animali di altre mucche. La malattia attaccava il cervello delle mucche e veniva poi trasmessa alle persone mangiando carne di animali malati. Ha causato una crisi sanitaria senza precedenti nel Regno Unito a metà degli anni '80 e negli anni '90.

Dan Houser sostiene che le persone che attualmente controllano il business dell'IA e il suo sviluppo non sono molto creative: "Alcune di queste persone che cercano di definire il futuro dell'umanità, della creatività o altro attraverso l'IA, non sono le più umane o creative. Quindi, in un certo senso, dicono: 'Siamo esseri umani migliori di voi'. Ovviamente, non è vero."

L'IA alla fine si divorerà da sola... per quanto ne so – e è piuttosto superficiale – i modelli cercano informazioni su internet, ma internet sarà sempre più pieno di informazioni generate dai modelli. È come quando abbiamo dato in pasto mucche alle mucche, e abbiamo preso la malattia delle mucche pazze.

Pensi che internet finirà per essere sovrasaturo di IA che si alimentano a vicenda e andranno in declino, autodistruggendo completamente la loro industria?